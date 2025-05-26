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東協峰會將登場 聚焦緬甸和平進程及美關稅挑戰

中央社／ 吉隆坡26日綜合外電報導

東協（ASEAN）各國領袖將在今天會面，再次嘗試讓緬甸軍政府上談判桌以結束長年內戰，同時尋求方法因應美國總統川普關稅威脅帶來的全球貿易不確定性。

路透社報導，在週末的東協部長級會議結束後，東協各國領袖預計將於今、明兩天在吉隆坡舉行的東協峰會繼續討論有關緬甸的提案。

自2021年軍方推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的文人政府以來，緬甸一直陷入動亂，引發支持民主的示威，進而演變成綿延緬甸大片地區的叛亂戰事。

今年東協輪值主席國馬來西亞表示，將繼續分別與緬甸軍政府和反對派武裝組織對話，並促進交戰雙方直接對談。

馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）於24日有關緬甸衝突的兩次會議後告訴媒體：「這些談判需要多次進行，以便雙方建立諒解。」還說他計劃下個月訪問緬甸。

自2021年政變以來，緬甸軍政府首領敏昂萊（MinAung Hlaing）一直被拒於東協峰會外。泰國外長上週說，泰國將在峰會提議與緬甸進行更廣泛的國際接觸。

東協各國領袖預計27日會見中國總理李強，以及來自中東國家的領導人。

這次會談正值川普威脅徵收貿易關稅，引發全球市場加劇動盪、經濟成長放緩之際。除非與美方談判成功，否則川普政府所針對的6個東南亞國家，7月將面臨32%到49%的高額關稅。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在峰會前說，東協領袖們將討論和比較因應這些關稅的措施。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）11405026

關稅 川普

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