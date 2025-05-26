快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

川普大而美減稅案 參院踢鐵板？同黨財政鷹派嗆：不砍支出就要攔

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
威斯康辛州參議員強森警告，川普必須認真考慮減支與國債問題，否則將阻擋川普的大而美減稅法案在參院過關。美聯社
威斯康辛州參議員強森警告，川普必須認真考慮減支與國債問題，否則將阻擋川普的大而美減稅法案在參院過關。美聯社

美國總統川普的「大而美」減稅法案，雖在眾院以一票之差驚險過關，卻在參院引發起同黨籍財政鷹派議員發難：威斯康辛州參議員強森（Ron Johnson）周日上美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目時公開表態說，川普必須認真考慮減支與國債問題，否則將號召足夠票數阻擋立法。

這項被視為川普競選核心政見的法案，擬延長他第一任在2017年推出的減稅政策，代價是削減大約1兆美元的社會福利支出，其中包括低收入戶醫療補助（Medicaid）以及俗稱糧食券的SNAP計畫。

但一些共和黨議員的砲火猛烈。共和黨在參院僅握有53席，最多只能承受3人跑票，這些議員的態度對川普的法案來說不是好兆頭（民主黨幾乎肯定會一致投下反對票）。

強森罕見地公開批評川普「可能不擔心國家債務」，但「我對此非常擔心」。他說：「我們正在拿孩子們的未來做抵押。這是錯的，不道德的，必須停止。」

茶黨大將、肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）更痛批現行的減支幅度「虛應故事」，聯邦赤字恐暴增4兆美元。密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）則警告，砍窮人醫保等同「政治自殺」。

根據國會預算辦公室，該法案將使800萬人失去醫療保障。這違背了川普去年競選時做出的「不動社安網」的承諾。前白宮策士班農在播客節目示警，「很多MAGA支持者都依靠Medicaid」。

關稅 川普

延伸閱讀

香港中大海外生報讀人數上升 受川普政策影響

限空令退場遇川普再掀關稅戰 台股開低74點陷震盪

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

相關新聞

川普延後對歐盟50%關稅至7月9日

紐約時報報導，美國總統川普25日與歐盟執委會主席范德賴恩結束通後表示，將對歐盟50%關稅延至7月9日，以爭取更多時間進行...

川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

路透報導，美國總統川普25日表示，關稅政策的目的是加強美國境內的軍工業和人工智慧（AI）發展，並非生產更多運動鞋和T恤。

川普大而美減稅案 參院踢鐵板？同黨財政鷹派嗆：不砍支出就要攔

美國總統川普的「大而美」減稅法案，雖在眾院以一票之差驚險過關，卻在參院引發起同黨籍財政鷹派議員發難：威斯康辛州參議員強森...

大馬首相安華致函川普：邀與東協開峰會談關稅！盼阻保護主義復燃

馬來西亞首相安華表示，已親自致函美國總統川普，想安排他會晤東南亞國家領袖，此舉源於對川普加徵關稅的擔憂。

川普連問普丁到底怎麼了 談伊朗協商狀況「非常好」

美國總統川普表示，他在周末與伊朗官員針對他所推動的限制伊朗核計畫進行了「非常好」的交談；另一方面，川普又表示，在俄羅斯對...

關稅撼動精品業「歐洲製造」 業者面臨產業生態系難以複製窘境

美國總統川普在對與歐盟貿易談判日益不耐之際，揚言對歐洲進口商品課徵50%關稅，正撼動精品產業的商業模式，也引發外界重新檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。