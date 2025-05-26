川普大而美減稅案 參院踢鐵板？同黨財政鷹派嗆：不砍支出就要攔
美國總統川普的「大而美」減稅法案，雖在眾院以一票之差驚險過關，卻在參院引發起同黨籍財政鷹派議員發難：威斯康辛州參議員強森（Ron Johnson）周日上美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目時公開表態說，川普必須認真考慮減支與國債問題，否則將號召足夠票數阻擋立法。
這項被視為川普競選核心政見的法案，擬延長他第一任在2017年推出的減稅政策，代價是削減大約1兆美元的社會福利支出，其中包括低收入戶醫療補助（Medicaid）以及俗稱糧食券的SNAP計畫。
但一些共和黨議員的砲火猛烈。共和黨在參院僅握有53席，最多只能承受3人跑票，這些議員的態度對川普的法案來說不是好兆頭（民主黨幾乎肯定會一致投下反對票）。
強森罕見地公開批評川普「可能不擔心國家債務」，但「我對此非常擔心」。他說：「我們正在拿孩子們的未來做抵押。這是錯的，不道德的，必須停止。」
茶黨大將、肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）更痛批現行的減支幅度「虛應故事」，聯邦赤字恐暴增4兆美元。密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）則警告，砍窮人醫保等同「政治自殺」。
根據國會預算辦公室，該法案將使800萬人失去醫療保障。這違背了川普去年競選時做出的「不動社安網」的承諾。前白宮策士班農在播客節目示警，「很多MAGA支持者都依靠Medicaid」。
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