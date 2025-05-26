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大馬首相安華致函川普：邀與東協開峰會談關稅！盼阻保護主義復燃

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬來西亞首相安華親自致函美國總統川普，想安排他會晤東南亞國家領袖，商談關稅問題。美聯社
馬來西亞首相安華親自致函美國總統川普，想安排他會晤東南亞國家領袖，商談關稅問題。美聯社

馬來西亞首相安華表示，已親自致函美國總統川普，想安排他會晤東南亞國家領袖，此舉源於對川普加徵關稅的擔憂。

安華周一在吉隆坡舉行的東南亞國協峰會開幕致詞中指出：「美國近期實施單邊關稅，顯示地緣政治秩序正在經歷轉型，全球貿易體系承受更大壓力。在我們目睹多邊主義分崩離析之際，保護主義正捲土重來。」

以馬來西亞為輪值主席國的東協十國集團，啟動了今年兩場系列峰會中的首場會議。安華說他致函川普，是基於各國外長在今年稍早時達成的共識。

關稅 川普

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