大馬首相安華致函川普：邀與東協開峰會談關稅！盼阻保護主義復燃
馬來西亞首相安華表示，已親自致函美國總統川普，想安排他會晤東南亞國家領袖，此舉源於對川普加徵關稅的擔憂。
安華周一在吉隆坡舉行的東南亞國協峰會開幕致詞中指出：「美國近期實施單邊關稅，顯示地緣政治秩序正在經歷轉型，全球貿易體系承受更大壓力。在我們目睹多邊主義分崩離析之際，保護主義正捲土重來。」
以馬來西亞為輪值主席國的東協十國集團，啟動了今年兩場系列峰會中的首場會議。安華說他致函川普，是基於各國外長在今年稍早時達成的共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言