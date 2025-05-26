川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。路透
美國總統川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。路透

路透報導，美國總統川普25日表示，關稅政策的目的是加強美國境內的軍工業和人工智慧（AI）發展，並非生產更多運動鞋和T恤。

川普在新澤西準備搭空軍一 號途中表示，他同意財政部長貝森特先前的言論，並接著說：「我們不是想生產運動鞋和T恤。我們想製造軍事設備，做大東西。我們想在電腦領域發展AI。」

貝森特4月29日曾表示，美國未必需要「蓬勃發展的紡織業」。這番話招致美國全國紡織組織委員會（National Council of Textile Organizations）批評。

川普還說：「老實說，我不是想生產T恤，也不是想做襪子。我們可以在其他地方把這些東西做好。我們想做的是晶片、電腦，還有很多其他東西，像是戰車和軍艦。」

美國全國紡織組織委員會對貝森特稱美國未必需要蓬勃發展的紡織業感到失望，因為美國紡織業曾在新冠疫情期間生產了求命的個人防護裝備，並為美國軍方生產超過8000種不同產品，確保美國無需倚賴外國對手生產民生必需品。

川普第二任開始以來廣泛課徵關稅擾動全球市場，上周再揚言對歐盟輸美商品開徵50%關稅，並警告蘋果可能對所有進口iPhone加徵25%關稅。

不過，川普25日結束與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，決議將對歐盟的50%關稅延後至7月9日，以利爭取更多談判空間。

關稅 川普

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