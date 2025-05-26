川普延後對歐盟50%關稅至7月9日

紐約時報報導，美國總統川普25日與歐盟執委會主席范德賴恩結束通後表示，將對歐盟50%關稅延至7月9日，以爭取更多時間進行貿易談判。

川普在社群發文證實，接到范德賴恩致電請求延後實施50%關稅。他還寫到：「能這麼做是我的榮幸。」

川普也告訴記者：「范德賴恩表示很快會與我們會晤，看看能不能談成結果。」

范德賴恩25日也發文表示，她與川普進行「良好通話」，並向川普傳達歐盟需要更多時間達成協議，但談判將「迅速且果斷推進」。

紐時指出，川普不滿歐盟談判進程，表示在先前的90天談判窗口內，歐盟遲遲未能提出令美方滿意的讓步，並於23日威脅自6月1日起對歐盟輸美商品開徵50%關稅。