聽新聞
0:00 / 0:00
專家：中美角力戰持續進行
美中日前在日內瓦達成關稅協議，儘管進入90天的「休戰期」，雙方的各種角力戰仍持續進行。有大陸專家提醒，儘管美中達成協議，但應該意識到美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此，中方要有清醒認識。
中國世界貿易組織研究會外顧委委員霍建國，近日於央媒《經濟日報》旗下「中國經濟網」撰文指出，輿論普遍認為，大陸對美關稅戰取得積極效果。面對美方霸凌行徑和非理性操作，大陸以負責任大國的態度，對美進行有力反制，對此應予以積極的肯定。
霍建國表示，美國對全球加徵所謂「對等關稅」後，美國國內政治經濟態勢發生較大變化，首先是美國的消費者難以承受物價上漲和貨物短缺的影響，美方關稅政策也遭到了美國商業巨頭的反對和抵制，甚至在美政府團隊內部也出現了巨大分歧。其次美國的經濟運行指標出現明顯的負面變化，美經濟衰退和可能陷入停滯性通膨的預警信號，已經說明加徵關稅問題的嚴重性。更令美方頭痛的是，若未及時止損，第3季再作出停損的決定恐為時已晚。美國經濟如果在新政府上台第一年出現衰退，將影響其中期選舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言