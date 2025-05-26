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專家：中美角力戰持續進行

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美中日前在日內瓦達成關稅協議，儘管進入90天的「休戰期」，雙方的各種角力戰仍持續進行。有大陸專家提醒，儘管美中達成協議，但應該意識到美中貿易衝突並沒有結束，隨後的經貿談判必將是複雜而艱難的，對此，中方要有清醒認識。

中國世界貿易組織研究會外顧委委員霍建國，近日於央媒《經濟日報》旗下「中國經濟網」撰文指出，輿論普遍認為，大陸對美關稅戰取得積極效果。面對美方霸凌行徑和非理性操作，大陸以負責任大國的態度，對美進行有力反制，對此應予以積極的肯定。

霍建國表示，美國對全球加徵所謂「對等關稅」後，美國國內政治經濟態勢發生較大變化，首先是美國的消費者難以承受物價上漲和貨物短缺的影響，美方關稅政策也遭到了美國商業巨頭的反對和抵制，甚至在美政府團隊內部也出現了巨大分歧。其次美國的經濟運行指標出現明顯的負面變化，美經濟衰退和可能陷入停滯性通膨的預警信號，已經說明加徵關稅問題的嚴重性。更令美方頭痛的是，若未及時止損，第3季再作出停損的決定恐為時已晚。美國經濟如果在新政府上台第一年出現衰退，將影響其中期選舉。

關稅 川普

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