智庫籲歐盟：強硬反制美關稅

美國總統川普威脅自六月一日起對歐盟輸美商品開徵百分之五十關稅。華爾街日報（WSJ）引述知情人士透露，川普團隊不滿歐盟內部分歧拖慢談判進度，加上歐盟領導人遲遲未承諾對中國加徵新關稅，最終導致美歐貿易局勢升級。

專家認為，加關稅是川普「一貫的霸凌手法」，就目前情勢來說，歐盟應該不會讓步，歐盟智庫呼籲應仿效中國，加大對美反制力道。

報導引述知情人士透露，川普的顧問私下抱怨，歐盟內部貿易立場分歧拖慢談判，且歐方在串流服務收費、增值稅、汽車法規與反壟斷罰款等議題上遲遲不願對美方關切做出具體回應。

除此之外，美方尚未獲得歐盟領袖承諾對中國產業加徵新關稅，這是川普官員的重要目標，他們正致力加大對北京的貿易壓力。

熟悉歐盟立場人士指出，歐盟官員已表達願意處理像中國這類「非市場經濟體」的相關問題。知情人士透露，英國同意對中國鋼鐵課徵關稅，是促成英美達成協議的一部分。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）貿易政策專家芮恩希表示，升高歐盟商品關稅「是川普典型的霸凌手法。他一旦得不到想要的東西，就會反擊並加大威脅，然後觀察局勢發展。川普想逼歐洲讓步，但根據我的觀察，歐盟不會妥協」。

美財長貝森特告訴福斯新聞，此舉目的在於「施壓歐盟迅速回應」，並暗示在六月一日的期限前後仍有談判空間。金融時報指出，目前多數歐盟成員支持歐盟執委會採取「談判但拖延時間」策略，並相信川普最終會因為其關稅對美國經濟造成的傷害而退讓。他們表示，歐盟的立場傾向維持強硬。

歐盟重要智庫歐洲政策中心副主任瑞克勒斯呼籲歐盟仿效加拿大與中國，強力反制美國。他說，「只要歐盟準備好反擊，美國的施壓與升級最終將自食其果，也才能進入真正的談判狀態。」