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企業抗關稅亂流 找AI幫忙

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
面對川普的關稅亂流，許多企業使用AI因應。 （歐新社）
面對川普的關稅亂流，許多企業使用AI因應。 （歐新社）

美國關稅反覆無常，應接不暇的企業正尋求人工智慧（AI）工具的幫助，具象化從商品原物料到出貨地的全球供應鏈，以度過現實世界的全球貿易亂流。專家認為，關稅的不確定性恰是AI大展長才的良機。

CNBC報導，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce本月中表示，開發出能擔任進口專家的新AI代理，可以即時處理美國海關系統內兩萬種產品種類的變動，並根據需要採取行動，以應對關稅制度的變化。Salesforce政府事務執行副總洛柏（Eric Loeb）說：「全球關稅變化的速度和複雜性，大多數企業幾乎無法靠人力跟上」。

企業表示，AI使他們能夠更快對全球供應鏈的調整做出決策。供應鏈管理軟體公司Kinaxis產品長貝爾（Andrew Bell）表示，製造商和經銷商為因應關稅，使用該公司的機器學習技術來評估自身產品及所需原料，以及新聞和總經數據等外部訊號。

他說：「有了這些資訊就能進行模擬。例如有某個零件被課高額關稅，若改用別的零件替代，整體影響會如何？」

川普的關稅清單涵蓋數十個國家，迫使企業重新思考供應鏈及定價。OpenAI前市場導入策略主管卡斯（Zack Kass），上月在義大利舉辦的安博思論壇（Ambrosetti Forum）表示，美國的關稅政策不確定性「也許正是AI發光發熱的時刻」。

印度IT巨頭Wipro管理合夥人兼全球技術服務主管班達魯（Nagendra Bandaru）表示，客戶使用該公司的代理式AI解決方案「來調整供應商策略、更動貿易航線，並隨著政策變動管控關稅風險」。使用該公司產品的客戶，涵蓋一家在亞洲設廠的財星雜誌（Fortune）500強電子零件製造商，以及出口至歐洲和北美的汽車零件供應商。

班達魯說：「AI是強大的賦能者，但不是萬靈丹」，無法取代貿易政策策略，但藉由把全球貿易從被動挑戰，轉為主動的數據驅動優勢，可以強化貿易策略。

關稅 川普

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