美半導體4巨頭 籲川普勿課稅

美國川普政府有意課徵半導體晶片關稅，繼台積電呼籲勿開徵關稅後，美國半導體四巨頭英特爾、高通、美光、德儀也出具意見書，同聲呼籲「免除半導體進口稅負」，否則將衝擊美國半導體產業能量。

台積電先前已透過美國亞利桑那子公司，遞交美國商務部反對川普政府課徵半導體相關關稅的意見書。業界認為，隨著英特爾、高通、美光、德儀也對相關關稅持反對意見，意味台積電並非唱獨腳戲。考量四家半導體美企對美國發展半導體極具重要地位，涵蓋ＩＣ設計、製造、記憶體等關鍵領域，四巨頭同聲喊話，有望讓川普政府「再好好想一想」，進而化解晶片關稅危機。

除產業界，知情人士說，我政府也由政院台美經貿小組、經貿談判辦公室等單位，在與國內業者討論、整合意見後，以中華民國台灣政府的名義向美方提出意見書。意見書強調台灣半導體產業對美國在ＡＩ、國防領域重要性，維持美台供應鏈連結至關重要，若對半導體徵收關稅，將增加美國公司成本、阻礙台灣協助美國再工業化。

而在英特爾、高通、美光、德儀所提的意見書中，一致認同川普「美國製造」的政策，但都認為若課徵半導體晶片關稅，將會嚴重影響美國半導體廠在全球領先地位，進而導致後續產業外移等重大風險。

英特爾指出，在美國建立新的半導體製造設施需要巨大的資金投入。對半導體和半導體製造設備進口徵收關稅將會增加成本，並進一步阻礙在美國本土建設新的製造設施，將削弱該領域的長期競爭力。高通則說，短期內對半導體徵收關稅政策，無論是針對晶片，還是當晶片整合到其他產品，如果沒有提供足夠的時間、支持和機會來建設任何在美投資，包括在美國用於先進節點晶片的額外晶圓廠，將損害美國廠商的領先地位。