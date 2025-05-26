政院表態：爭取半導體豁免權 向美國提意見書

台灣政府為爭取豁免半導體關稅，也向美國提出意見書，當中強調台灣半導體產業對美國在AI、國防領域重要性，維持美台供應鏈連結至關重要，若對半導體徵收關稅，將增加美國公司成本、阻礙台灣協助美國再工業化，懇請（respectfully urges）美國豁免半導體及相關產品關稅。

知情人士證實，這份意見書是由政院台美經貿小組、經貿談判辦公室等單位，以中華民國台灣政府名義所提，相關內容與國內業者充分討論、整合意見後向美方提出。

根據意見書，台灣政府向美方表達，台灣和美國的半導體產業、人才高度互補，台灣的先進製造能力長期以來支持美國在積體電路設計和創新應用方面的領先地位，有助確保半導體供應鏈穩定和安全，是美國最可靠且安全的夥伴。

政府意見書指出，若對台灣半導體徵收關稅，不僅增加美國公司生產成本，也會降低台商在美國投資意願，進一步削弱台灣在美國建立強大產業基礎的能力，增加供應鏈中斷風險，也將阻礙台灣協助美國振興其製造業，實現再工業化、維持技術領先和促進國家安全的戰略目標。