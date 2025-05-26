美商務部半導體關稅意見書揭露 台灣被看見

美國商務部揭露154篇利害關係人提交對半導體關稅的意見書中，共有19篇提到「台灣（Taiwan）」，相當於每不到十篇意見書當中，就有一篇關注台灣，居主要發展半導體國家之首；另有12篇提到「台積電（2330）（tsmc）」，數量冠全球主要半導體廠，反映台灣在全球半導體供應鏈的重要性「被看見」。

從意見書回饋內容來看，不少意見指出，若對半導體及其製造設備加徵進口稅，將直接推升製造成本、打亂投資規劃，並可能阻礙美國本土先進製程的部署速度，且一旦政策不確定性升高，勢將迫使原本投入美國的技術與資本轉向中國或其他國家，加劇「去美化」趨勢，反傷美國自身的科技競爭力與供應鏈穩定性。

台灣更是眾所矚目焦點。154篇意見書中，有19篇提及「台灣（Taiwan）」，居主要發展半導體國家之冠，之後依序是「中國（China）」13篇、「韓國（Korea）」八篇、「日本（Japan）」與「美國（USA）」各七篇、「歐盟（European Union）」與「新加坡（Singapore）」各一篇。

此外，有12篇提到「台積電（tsmc）」，具重量級半導體企業之冠，之後依序是「英特爾（Intel）」11篇、「美光（Micron）」四篇、「德州儀器（Texas Instruments）」三篇。