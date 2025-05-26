關稅撼動精品業「歐洲製造」 業者面臨產業生態系難以複製窘境

美國總統川普在對與歐盟貿易談判日益不耐之際，揚言對歐洲進口商品課徵50%關稅，正撼動精品產業的商業模式，也引發外界重新檢視歐洲精品業長期主打的「歐洲製造」賣點。歐洲精品品牌的難處在於，難以把生產事業移往美國。

知情人士透露，川普會突然威脅對歐盟課徵高額關稅，是因為川普團隊不滿歐盟內部的貿易政策優先分歧，拖慢了談判進度，且歐盟在串流服務收費、增值稅、汽車法規與反壟斷罰款等議題又不願對美方關切做出具體回應，且歐盟遲未承諾對中國大陸加徵新關稅。

這項威脅增添歐洲精品品牌的兩難。歐洲品牌長期耕耘「舊世界工藝傳承」的形象，也就是歐洲擁有獨特地位，能夠創造符合全球最挑剔消費者胃口的產品，並合理化高昂的售價。例如西班牙在全球精品供應鏈扮演核心角色，以多年來為香奈兒（Chanel）、路易威登等品牌代工皮製品的烏布里克（Ubrique）小鎮最具代表性。

然而，川普以關稅威脅推動製造業務遷往美國，促使歐洲精品業者重新檢視「歐洲製造」的價值主張，但部分品牌擔心，美製精品將失去這個特質。歐洲精品品牌面臨的另一個困境，為不容易將生產轉往美國。例如西班牙烏布里克的完備產業生態系，難以在他處複製，且恐費時多年。

路易威登（Louis Vuitton）2019年曾在德州開設皮革工坊，試圖分散產能，並且就近供應美國市場，但卻難以擴大生產，因為招聘和訓練工匠都遭遇挑戰。LVMH執行長阿諾特近日表示，若歐盟無法達成扭轉川普關稅主張的協議，「最終將不得不增加美國生產」。