「歐洲製造」光環不再？川普關稅威脅精品業 業者進退維谷

美國總統川普在對與歐盟貿易談判日益不耐之際，揚言對歐洲進口商品課徵50%關稅，正撼動精品產業的商業模式，也引發外界重新檢視歐洲精品業長期主打的「歐洲製造」賣點。歐洲精品品牌的難處在於，難以把生產事業移往美國。

歐洲品牌長期耕耘「舊世界工藝傳承」的形象，也就是歐洲擁有獨特地位，能夠創造符合全球最挑剔消費者胃口的產品，並合理化高昂的售價。

例如西班牙在全球精品供應鏈扮演核心角色，以多年來為香奈兒（Chanel）、路易威登和其他品牌代工皮製品的烏布里克（Ubrique）小鎮最具代表性。

烏布里克數十年來已發展出涵蓋供應商、特殊設備商、鞣皮廠和物流中心的完善供應網絡，且供應商彼此緊鄰，能夠快速而靈活生產，當地工作坊也和品牌長期合作，建立信任。

然而，川普以關稅威脅推動製造業務遷往美國，促使歐洲精品業者重新檢視「歐洲製造」的價值主張，但部分品牌擔心，美製精品將失去這個特質。Gucci母公司開雲集團（Kering）執行長皮諾表示，「我認為，義大利Gucci包卻在美國德州生產，不合邏輯」，「對客戶來說也不合邏輯，我沒辦法解釋」。

歐洲精品品牌面臨的另一個困境，為不容易將生產轉往美國。例如西班牙烏布里克的完備產業生態系，難以在他處複製，且恐費時多年。

路易威登（Louis Vuitton）2019年曾在德州開設皮革工坊，試圖分散產能，並且就近供應美國市場，但卻難以擴大生產，因為招聘和訓練工匠都遭遇挑戰。LVMH執行長阿諾特近日表示，若歐盟無法達成扭轉川普關稅主張的協議，「最終將不得不增加美國生產」。