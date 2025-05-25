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川普課歐盟50%關稅導火線曝！歐盟智庫籲：學中國強硬反制

川普課歐盟50%關稅導火線曝！歐盟智庫籲：學中國強硬反制

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為23日歐盟於布魯塞爾總部外的旗幟飄揚。新華社
圖為23日歐盟於布魯塞爾總部外的旗幟飄揚。新華社

美國總統川普23日威脅自6月1日起對歐盟輸美商品開徵50%關稅。華爾街日報（WSJ）引述知情人士透露，川普團隊不滿歐盟內部分歧拖慢談判進度，加上歐盟領導人遲遲未承諾對中國加徵新關稅，最終導致美歐貿易局勢升級。對此專家認為，加關稅是川普「一貫的霸凌手法」，就目前情勢來說，歐盟應該不會讓步，歐盟智庫更呼籲應仿效中國，加大對美反制力道。

WSJ引述知情人士透露，川普顧問私下抱怨，歐盟內部貿易立場分歧拖慢談判，且歐方在串流服務收費、增值稅、汽車法規與反壟斷罰款等議題上遲遲不願對美方關切做出具體回應，在談判中顯得過於謹慎。

除此之外，美方尚未獲得歐盟領袖承諾對中國產業加徵新關稅，這是川普官員的重要目標，他們正致力加大對北京的貿易壓力。

熟悉歐盟立場人士指出，歐盟官員已表達願意處理像中國這類「非市場經濟體」的相關問題。先前知情人士透露，英國同意傾向對中國鋼鐵課徵關稅是促成英美達成協議的一部分。

金融時報報導，華府升高對歐盟關稅施壓是高風險賭注，反映川普及其高層官員相信，在沒有協議的情況下，歐盟將先行讓步，或承受比美國更大的損害。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）貿易政策專家芮恩希（Bill Reinsch）表示，「這是川普典型的霸凌手法。他一旦得不到想要的東西，就會反擊並加大威脅，然後觀察局勢發展」。芮恩希補充，「川普想逼歐洲讓步，但根據我的觀察，歐盟不會妥協。」

美國財政部長貝森特則告訴福斯新聞，此舉目的在於「施壓歐盟迅速回應」，並暗示在6月1日的期限前後仍有談判空間。

金融時報指出，目前多數歐盟成員支持歐盟執委會採取「談判但拖延時間」的策略，並相信川普最終會因為其關稅對美國經濟造成的傷害而退讓。他們已表示，布魯塞爾的立場傾向維持強硬。

歐盟重要智庫歐洲政策中心副主任瑞克勒斯（Georg Riekeles）認為，歐盟談判代表應該堅守立場，這無疑顯示華府急於達成協議的焦躁與不安。

瑞克勒斯更呼籲歐盟仿效加拿大與中國，強力反制。他說，「只要歐盟準備好反擊，美國的施壓與升級最終將自食其果，也才能進入真正的談判狀態。」

顧問公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）23日在一份備忘錄示警，川普政府可能在談判受阻時持續使用關稅作為工具，而反覆的關稅威脅與取消將使政策不確定性居高不下。

關稅 歐盟 川普

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