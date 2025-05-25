川普推動蘋果回美製造路難行 法經挑戰依然嚴峻

專家表示，美國總統川普試圖將蘋果iPhone帶回美國製造的計畫，面臨許多法律與經濟挑戰，而最輕微的挑戰是必須自動化完成的「小螺絲」裝配工序。

路透社報導，川普昨天揚言，凡是在美國銷售卻不是在美國本土製造的iPhone，可能被課徵25%關稅，這是政府致力於讓就業機會回到美國的政策之一。

他稍晚又告訴記者，徵稅對象不只蘋果，還包括韓國三星等所有手機製造商，預計6月底公布實施。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上個月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，原本由「數以百萬計人力為iPhone鎖上極小螺絲」的生產流程將移至美國，並實施自動化，進而創造技工與電工等技術勞工的就業機會。

但他後來對CNBC說，蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴他，要實現這項計畫還缺乏現有技術。

盧特尼克說：「他（庫克）說，我需要有機械手臂，才能以一定的規模和精密度將生產帶回這裡。只要這項技術一到位，生產就會回來。」

貿易律師與學者表示，川普政府若要透過關稅向蘋果施壓，最快的方式就是動用先前針對大批進口商品課徵懲罰性關稅時所採用的同一法律依據。

這條法律稱為「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），賦予總統在宣布緊急狀態後，針對對美國構成特殊且異常威脅的情況採取經濟行動。

華盛頓艾金‧崗波律師事務所（Akin Gump）合夥人賴英（Sally Stewart Laing）表示：「目前並無明確法律授權允許針對特定公司課徵關稅，但川普政府可能會試圖以緊急權力為由來合法化該行動。」

賴英表示，其他針對特定公司課徵關稅的方式，通常需經過漫長的調查過程。

賴英還指出，僅針對蘋果課徵關稅，「將使其他重要手機品牌取得競爭優勢，這樣反而損及川普促進製造業回流美國的政策目標」。