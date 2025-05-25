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川普點頭…美鋼與日鐵結盟 總部仍留在美國
美國與日本第三輪閣員級關稅談判廿三日在華府的美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）總部結束，日方談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，會後表示在預定六月舉行的日、美領袖會談中，能達成某種共識最好。
赤澤廿三日上午待在美國商務部長盧特尼克的私人寓所，兩人會談約九十分鐘，下午再與美國貿易代表葛里爾在ＵＳＴＲ總部開會二小時。
赤澤會後形容，這次協商比此前更深入，並再次強烈要求美方重新評估已宣布的一連串關稅措施。
日本首相石破茂本周（見報為上周）與美國總統川普通話，確認雙方六月將在加拿大召開的七大工業國集團（Ｇ７）峰會場邊會談。
另外，川普廿三日同意日鐵和美鋼建立夥伴關係，美鋼也將留在美國。他廿三日在自創社群媒體真實社群寫道，美鋼總部仍將設在賓州匹茲堡，「可望創造七萬個就業機會，為美國經濟增加一四○億美元」；其中大部分投資將在接下來十四個月內到位。
川普指稱，這是賓州史上最大規模投資，他的關稅政策確保鋼鐵會回流美國製造，且「永遠在美國製造」。
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