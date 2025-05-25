若非在美生產…川普：iPhone課25%關稅 三星也適用

美國總統川普廿三日稍早在自創社群媒體真實社群發文，揚言若蘋果公司在美國銷售的iPhone不是在美國境內製造，則需付至少百分之廿五的關稅；他同一天下午在白宮對媒體說，不只蘋果，這也將適用於南韓三星等每家智慧型手機公司，「否則不會公平」，可能將在六月底開始生效。

川普擬對在美銷售但非美製的iPhone徵至少百分之廿五關稅，「雅虎財經」廿四日刊登資深專欄作家紐曼評論，提到川普對蘋果等大公司有影響力，但蘋果也有三個選項可因應前述關稅。

紐曼說，蘋果可能不會選擇將iPhone生產遷至美國。蘋果過去主要在中國大陸生產旗艦商品，此後擴展到印度和越南；若川普開始逐一徵關稅，蘋果將無處可逃。但為此將iPhone生產移到美國並不合理，因為這將使成本激增，恐令iPhone售價從現在的一千美元飆漲至逾三千美元（台幣約九點一萬元）。

蘋果剩下三選項，其一是直接承擔百分之廿五關稅，並計算可將多少新增成本轉嫁給消費者。川普若對所有智慧型手機都徵高關稅，蘋果處境會相對好些，或許能將大部分成本轉嫁給消費者。

其二，庫克也許仍能與川普達成某種涉及其他類型國內支出的協議，好讓川普滿意。蘋果二月「宣布」五千億美元的對美投資時，其中部分只是將進行中的計畫彙整起來供川普吹噓，川普也確實這麼做。如今外界深知川普有時會以威脅當籌碼，以換取達成協議好讓自己居功。庫克可能夠聰明，能用川普的手段勝過川普。

其三，蘋果可尋求法律救濟或等待相關裁決出爐。目前至少七項訴訟在進行，挑戰川普以「國家緊急狀態」作為徵關稅的正當理由。若川普對iPhone徵的高關稅要落實，也就是基於緊急狀態授權，但緊急狀態究竟是iPhone太便宜，抑或為了提防美、中開戰，因此iPhone必須在美生產？