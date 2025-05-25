川普定關稅50% 歐盟：隨時捍衛自身利益 美勿威脅

對川普廿三日在白宮說，歐盟輸美商品將被徵高達百分之五十的關稅，歐盟執委會貿易政策執委塞夫柯維奇強調，「歐盟與美國的貿易（關係）無與倫比，必須以相互尊重來引導，而非以威脅來引導；我們隨時準備捍衛自己的利益」。

塞夫柯維奇廿三日晚間與美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾通話後在社群媒體Ｘ寫道，歐盟正充分投入、致力於達成一項對雙方都行得通的協議。

相較於英國及中國大陸，歐盟與美國的貿易談判停滯不前，美國總統川普更在塞夫柯維奇預定再次與美方通話前幾小時，喊出稅率百分之五十的震憾彈。

塞夫柯維奇為了川普第二任發動的關稅戰已三度赴華府溝通，歐盟提出的協議條件，也從一開始的願調降美國輸歐汽車關稅，到歐、美關稅互降為零，再到願採購美國天然氣、大豆或其他商品。

歐盟早已表明「談判優先，反制在後」的立場，即一旦談判失敗，就會對美國輸歐商品徵反制關稅，並已著手準備。

對美國三月生效的百分之廿五鋼、鋁關稅，歐盟祭出對大豆等美國輸歐的總值約二二○億歐元一籃子商品也加徵百分之廿五關稅。但在川普四月九日宣布對等關稅暫緩九十天後也隨之暫停。

接著在歐美談判進展不順下，歐盟執委會八日又以「徵詢意見」名義，提出總值達九五○億歐元的對美反制清單，包括飛機、波本酒等，以及反制川普汽車關稅的總值四十四億歐元商品。

累計目前歐盟浮上檯面的反制措施方案超過一二○○億歐元（台幣約四點二兆元）。根據歐盟統計，去年歐盟對美國有一九八二億歐元的貿易順差，前年則是四八○億歐元。但歐盟常強調在服貿上對美逆差，主張雙方貿易其實還算平衡。