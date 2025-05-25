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川普一口價：對歐盟關稅就是50% 美已不尋求達協議

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／連線報導
美國總統川普廿三日在白宮簽署行政命令時，拿起電話鈴響的蘋果手機查看來電。 （美聯社）
美國總統川普廿三日在白宮簽署行政命令時，拿起電話鈴響的蘋果手機查看來電。 （美聯社）

美國總統川普廿三日稍早，才揚言對歐盟輸美商品課徵百分之五十關稅，並於六月一日起實施。他當天在白宮對外表示，他不尋求與歐盟達成協議，是已經協議好，就是百分之五十的關稅。

被問到歐盟是否還能做些什麼，川普說，要看後續狀況。他重申，廠商在美國建廠「就沒有關稅」，企業若想在美國設廠，他可在建廠期間給予關稅緩衝。

川普表示，歐盟沒有進口美國汽車、農產品等，美國卻大量進口歐洲車，讓歐盟獲得工作機會和金錢收入，美國工廠則倒閉，這種情況不能再發生。

川普說，各國都想與美國達成貿易協議，歐盟也迫切希望，但方法不對；歐盟不斷向美國企業提訴訟，把訴訟當作武器，也像是募款機制，美國因此認定這類舉動屬於歐盟的非關稅貿易障礙。川普說，美國已和英國達成很棒的協議，也和中國大陸談成一項協議，「我們還有很多其他協議準備好要簽署」。

美國四月二日宣布對等關稅政策，對歐盟的稅率為百分之廿，同月九日宣布九十天暫緩期。川普廿三日稍早已在真實社群說，美國與歐盟貿易談判沒進展，建議六月一日起向歐盟開徵百分之五十關稅；美國每年對歐盟貿易逆差逾二點五億美元，令人無法接受。

美財長貝森特：歐盟提的談判條件 劣於他國

另外，美國財政部長貝森特廿三日接受「彭博資訊電視」主持人魏斯丁訪問，表示未來幾周美國可能宣布數項大型貿易協議；貝森特說，他預期川普政府官員將又一次與陸方官員面對面談判，以處理懸而未決的關稅問題。

貝森特接受美國福斯新聞訪問時也說，很多國家都帶著誠意與美國談判，進展很迅速；隨著九十天暫緩期將結束，將看到愈來愈多貿易協議。但他說，川普認為歐盟提出的談判條件，劣於其他美國重要貿易夥伴；歐盟的問題是，廿七個會員國都是由布魯塞爾的一群人代表談判，部分歐盟國家根本不知道談了什麼。

至於美國下個達成貿易協議的國家為何？貝森特只說美國已和印度談了很久，並認為很多亞洲國家都提出非常好的協議；除了歐盟例外，其他國家談判進度都很好。

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