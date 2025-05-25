手機25%關稅 三星也難逃

美國總統川普23日上午警告蘋果公司，在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。他下午進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括南韓三星電子等所有手機製造商，預計6月底公布實施。

川普下午在白宮橢圓形辦公室簽署有關擴增核能的行政命令後，接受媒體提問。被問及可能對蘋果加徵關稅一事，他回應表示，不只是蘋果，還包括三星等所有手機製造商，否則就不公平。

他指出，相關措施預計6月底公布實施，「如果他們在美國建廠，就不會有關稅」。對於庫克表示蘋果會去印度建廠，他的回應是，「去印度沒問題，但你不能想把產品賣到（美國）這裡，卻不負擔關稅。」

媒體問及，為何有信心蘋果能在美國以消費者能接受的價格製造產品？川普表示，現在很多流程都已自動化，「這些工廠很了不起」蘋果和許多晶片公司都已表達擴大對美投資。