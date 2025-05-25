聽新聞
0:00 / 0:00
手機25%關稅 三星也難逃
美國總統川普23日上午警告蘋果公司，在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。他下午進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括南韓三星電子等所有手機製造商，預計6月底公布實施。
川普下午在白宮橢圓形辦公室簽署有關擴增核能的行政命令後，接受媒體提問。被問及可能對蘋果加徵關稅一事，他回應表示，不只是蘋果，還包括三星等所有手機製造商，否則就不公平。
他指出，相關措施預計6月底公布實施，「如果他們在美國建廠，就不會有關稅」。對於庫克表示蘋果會去印度建廠，他的回應是，「去印度沒問題，但你不能想把產品賣到（美國）這裡，卻不負擔關稅。」
媒體問及，為何有信心蘋果能在美國以消費者能接受的價格製造產品？川普表示，現在很多流程都已自動化，「這些工廠很了不起」蘋果和許多晶片公司都已表達擴大對美投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言