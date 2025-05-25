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川普重申 對歐關稅就是50%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普23日上午揚言對歐盟進口至美國商品課徵50%關稅，6月1日起實施。他下午進一步表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們已定好了，就是50%」，惟美國財政部長貝森特表示，川普此舉是為了催促歐盟加快談判速度。

川普在白宮簽署有關擴增核能行政命令後接受媒體提問。被問及有關對歐盟加徵關稅議題時，他表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們（美國）已定好協議了，就是50%」，並重申，如果廠商在美國建廠，「那就沒有關稅」。他還說，如果有企業想在美國設廠，他可以在建廠期間給予緩衝，「這是合理的」。

對於媒體問及歐盟是否還可以做些什麼，川普表示，「要看接下來發生的狀況，但到目前為止，這（措施）將在6月1日執行」。他說，美國對歐盟有龐大貿易逆差，並稱歐盟賣大量汽車到美國，但美國汽車基本上被限制進入歐盟。

不過財長貝森特接受福斯新聞頻道受訪時為此緩頰，說這項威脅是為了對歐盟施壓，使歐盟同意新協議，與川普所說美國無意尋求協議相悖。貝森特表示，「我認為這只是對歐盟速度做的反應」。

歐盟立刻反擊，執委會執委塞夫喬維奇表示，歐盟將「捍衛我們的利益。雙方必須互相尊重，而非威脅」。並指出，他「承諾將確保一項對雙方都管用的協議」。

關稅 川普

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