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新聞分析：川普的25%關稅為何仍難逼蘋果回美國製造iPhone ？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
即使川普威脅高關稅，分析師普遍認為蘋果不會將iPhone生產線遷回美國。路透
即使川普威脅高關稅，分析師普遍認為蘋果不會將iPhone生產線遷回美國。路透

美國總統川普再度對蘋果公司施壓，批評該公司計劃將美國市場銷售的iPhone生產基地由中國轉移至印度，而非遷回美國本土。蘋果執行長庫克本月稍早於財報說明會中證實，未來大多數美國販售的iPhone將由印度工廠製造，引發川普不滿。川普23日在社群平台Truth Social發文，威脅對iPhone課徵25%關稅，並重申已向庫克表達，希望蘋果將iPhone製造留在美國，而非印度或其他海外地區。

然而，分析師普遍認為，川普的關稅威脅對蘋果而言，主要是短期干擾而非長期壓力。知名蘋果供應鏈分析師郭明錤指出，從獲利角度來看，即使被課以25%關稅，蘋果仍可能選擇自行吸收成本，也不會考慮將生產線遷回美國。他直言：「就利潤而言，與其遷回美國，蘋果寧可承擔25%的關稅成本。」

瑞銀（UBS）分析師沃特（David Vogt）則指出，雖然25%的關稅聽起來衝擊性大，但實際影響有限，預估僅會使蘋果全年每股盈餘減少約0.51美元，遠低於市場預期。

此外，分析師一致認為「在美國製造iPhone」的構想極不實際。Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）更直言這是一場「不切實際的幻想」。不僅製造成本高昂（市場估計美國製造的iPhone售價可能高達1,500至3,500美元），重建完整供應鏈也需多年時間，且進口零組件也可能遭遇關稅問題。

即便如此，蘋果近年積極擴展在印度的產能。金融時報報導，負責組裝iPhone的鴻海正在印度建設一座15億美元的新工廠，未來可望分擔部分iPhone製造業務。儘管目前蘋果多數產品仍享有川普政府4月核准的關稅豁免，外界對6月後政策走向仍有疑慮。

富國銀行分析師雷克斯（Aaron Rakers）認為，蘋果可能會選擇調整美國售價以維持約41%的iPhone毛利率，預估每支手機將漲價100至300美元。他也指出，若川普決意針對印度製手機祭出新關稅，將再次引發供應鏈調整壓力。

總體而言，分析師普遍認為，川普的關稅喊話雖有政治效果，但對蘋果全球生產布局難以構成實質衝擊。蘋果未來仍將持續尋求中國之外的替代產地，而非全面回流美國。

關稅 川普

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