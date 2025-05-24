又來這招？ 川普堅稱不會與歐盟尋求貿易協議 貝森特：這是戰術罷了

美國總統川普23日宣布，將從6月1日起對歐盟產品課徵50%關稅，並表示他與歐盟之間「不會尋求協議」。川普抨擊歐盟的不公平貿易行為，並表示雙方對新協議的談判已經失敗。惟美國財政部長貝森特表示，川普此舉是為了催促歐盟加快談判速度。

川普在自家網站上表示，「因此我建議對歐盟直接課徵50%關稅，從6月1日開始」。在白宮記者會上川普被問到是否用新關稅威脅，來迫使歐盟與美國達成協議；川普表示，「我的意思是，我們已經設定協議。就是50%（關稅）」。

他並表示，他「不知道」歐盟是否能做任何事來避免新關稅；不過如果歐盟企業承諾將製造業移入美國，他會考慮「延後一點」。他說，「我們將觀察將發生什麼事。但現在將是從6月1日起，就是這樣做」。

50%的稅率要比4月2日「解放日」時所宣布的稅率高出1倍；凱投集團預估，這將使德國國內生產毛額（GDP）減少1.7%。

不過美國財長貝森特出面緩頰，說這項威脅是為了對歐盟施壓，使歐盟同意新協議，與川普所說美國無意尋求協議相悖。貝森特表示，「我認為這只是對歐盟的速度所做的反應。我希望這將使歐盟加快腳步」。他並指出，他預期未來兩周美國將敲定「好幾項大型協議」。

歐盟立刻反擊，執委會執委塞夫喬維奇表示，歐盟將「捍衛我們的利益。雙方必須互相尊重，而非威脅」。他並指出，他「承諾將確保一項對雙方都管用的協議」。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（鷹派，今年有投票權）表示，川普威脅將對歐盟課徵50%關稅，加上將對iPhone課徵25%關稅，「確定將對供應鏈造成恐慌」，並將使美國降息的障礙「升高一些」。