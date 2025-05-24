快訊

桃園、新竹大雷雨狂轟！慎防劇烈降雨雷擊及強風

天花板價還沒到？比特幣每4年有新高點 但也曾1年跌掉75%

疑不滿父親逼他找工作！台南49歲啃老男刺兩刀殺死他 母慘叫驚動鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

不只蘋果！川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則一起課25%重稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室簽署有關核能的行政命令後，正與記者交談時，將響了2次的手機調成靜音。美聯社
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室簽署有關核能的行政命令後，正與記者交談時，將響了2次的手機調成靜音。美聯社

美國總統川普23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅，隨後進一步要求蘋果和三星（Samsung）等其他智慧手機製造商在美國生產手機，否則將同樣面臨25%的關稅。

根據此前報導，川普在自創社群媒體真實社群寫道，很久以前就向蘋果執行長庫克說，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度；「若情況不是這樣，蘋果就必須向美國支付至少25%的關稅」。

CNN報導，川普當天在橢圓辦公室簽署行政命令後表示，該項關稅政策將適用於所有在美國銷售設備的手機製造商。他對記者說：「適用範圍將會擴大，三星和任何製造這類產品的公司也會被納入，否則就不公平。」

衛報轉述，川普還說，「當他們在這裡建廠，就沒有關稅。所以他們會選擇在這裡建造工廠。」

CNN指出，不同於蘋果，三星並不依賴中國大陸生產智慧手機。這家南韓科技巨頭在市占率不敵陸方本土品牌後，早在2019年便關閉中國大陸境內最後一家手機工廠，但目前仍在當地維持部分業務運作。

據三星內部消息人士先前告訴CNN，該公司絕大部分智慧手機都是在南韓、越南、印度和巴西等地製造。

關稅 川普

延伸閱讀

川普祭50%關稅 歐盟貿易執委：準備好捍衛利益

川普政府禁哈佛招國際學生 美法官裁定暫停執行

川普支持與日本製鐵建立夥伴關係 美鋼股價大漲

川普再掀關稅憂慮 史指連跌4日、道指挫逾250點

相關新聞

川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？

美國總統川普23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅，隨後進一步要求蘋果和三星（Samsu...

不只蘋果！川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則一起課25%重稅

美國總統川普23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅，隨後進一步要求蘋果和三星（Samsu...

美方再出招！認定大陸電池材料不公平補貼 將開徵反補貼稅

美國商務部認定，自中國大陸進口的關鍵電池零件存在不公平的補貼，決定將對中國大陸電池材料徵收反補貼稅。

川普祭50%關稅 歐盟貿易執委：準備好捍衛利益

川普宣布將對歐盟祭出50%關稅，歐盟貿易執委塞夫柯維奇晚間與美國貿易官員通話之後，在社群媒體貼文表示歐盟仍致力於與美達成...

日本官員赴美談判 溝通關稅

日本首席貿易談判代表赤澤亮正23日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪閣員級貿易談判。同日川普和石破茂也通了電話；日媒解讀...

川普嗆聲 課歐50%關稅…揚言下月起開徵、引發市場恐懼

美國總統川普23日接連發布兩則貼文，威脅從6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，並揚言若蘋果不在美國生產iPhone，將面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。