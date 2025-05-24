美關稅讓瓜地馬拉損失1成出口 談判27日登場

瓜地馬拉出口業者統計，美國是瓜地馬拉最大的出口國，而被加徵關稅後，瓜國每年估計損失4億6000萬美元，相當於對美出口總額的1成，帶來嚴重衝擊。

美國川普政府實施加徵關稅措施，目前雙邊談判已拓展到中美洲國家。瓜地馬拉經濟部指出，由經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn）、外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）率領的政府高層代表團，將在5月27日於華府和美國貿易代表署（USTR）官員進行關稅談判。

此外，瓜地馬拉農工商各協會也派出15名企業家，加入政府的談判代表團「助攻」。他們來自包括出口業者公會、服裝與紡織業協會、香蕉生產協會、國家咖啡協會、美國瓜地馬拉商會等民間企業組織。

瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）表示，他們雖然無法參與官方與美國貿易代表的正式會議，但瓜國企業家團體將和美國的各商會以及客戶進行多場會談，持續推動瓜地馬拉產品進入美國市場，並向美國展示瓜國在解決非關稅貿易障礙方面的進展，同時啟動對話，爭取取消美國對瓜地馬拉進口商品徵收的10%關稅。

瓜地馬拉出口業者公會統計指出，瓜國2024年的出口總額達到145億美元（約新台幣4400億元），其中對美國的出口超過46億美元，占比約1/3。今年首季瓜地馬拉出口總額超過40億美元，成長10.7%，其中對美出口約12億7000萬美元，較2024年同期成長9.6%。但面對美國加徵關稅後的影響，瓜地馬拉對美出口總額將會減少1成，損失嚴重。

業者表示，以美國和瓜地馬拉實際的貿易往來分析，這次和美國貿易代表談判的政治成份大於商業因素。瓜地馬拉官方代表團主要向美國政府提交瓜國解決非關稅貿易壁壘的工作進度。此外，談判還包括瓜地馬拉和美國軍方最近簽署關於港口現代化工程的協議、美國對瓜國鐵路發展的支持，以及邊境、海關、港口和機場的安全問題。

「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜國出口業者正面臨三大難關。最大的問題來自於美國對瓜地馬拉商品課徵10%進口關稅，導致買家要求出口商自行吸收成本。而要進入歐盟市場也必須面對複雜的程序和法規，使得出口難度增加。至於中國市場，由於先前咖啡和夏威夷豆的貨櫃一度被禁止進口，市場近乎中斷。鄰近的墨西哥雖然市場龐大，但是非關稅的障礙導致對墨西哥出口只占了總額的4%。

同時，瓜地馬拉本國也面臨諸多挑戰，包括基礎設施不足與匯率升值。尤其是近期瓜地馬拉貨幣給薩（Quetzal）對美元匯率升值，與墨西哥、哥倫比亞等過去10年內貨幣大幅貶值的國家相比，升值形成了強烈的競爭壁壘，對瓜地馬拉出口商更帶來沉重的負擔。