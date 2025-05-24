川普稱不尋求與歐盟達成貿易協議 堅持50%進口關稅
美國總統川普今天排除與歐洲聯盟（EU）達成貿易協議的可能，堅持對歐盟進口貨物徵收50%關稅。
法新社報導，川普在白宮被記者問到是否尋求歐洲讓步時說：「我不是在尋求達成協議，我的意思是，我們已達成了協議，就是50%（關稅）。」
此外，川普今天簽署一系列促進美國核能的行政命令，包括取消對仍有爭議技術的監管程序。
他在橢圓形辦公室告訴記者：「我們今天簽署了極佳的行政命令，這真的能讓我們成為這個產業的真正強權。」
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