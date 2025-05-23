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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

川普擬向歐盟徵50%關稅 貝森特：歐盟提的條件品質較差

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國總統川普23日揚言對歐盟進口至美國的商品課徵50%關稅，財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普認為歐盟所提出的談判條件，其品質不比其他國家，希望川普這樣的做法會催促歐盟。

川普23日在社群網絡「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，他建議「對歐盟輸美貨物課徵50%直接關稅，從2025年6月1日起生效」。

貝森特23日接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，很多國家都帶有誠意與美國談判，但川普相信歐盟所提出的談判提件，品質不比其他美國重要的貿易夥伴。

貝森特說，美國有18個重要的貿易談判；貝森特說，他主要負責亞洲的部分，而亞洲國家向美國提出非常有趣的提案，也很有誠意，認為川普只是在回應歐盟的節奏。

貝森特並表示，歐盟的問題是，全部27個國家都由布魯塞爾的一群人代表談判，部分歐盟國家根本不知道歐盟為他們談了什麼。

至於下一個與美國達成貿易協議的國家是誰？貝森特提到，美國已經和印度談了很久，並認為很多亞洲國家都提出非常好的協議，指除了歐盟，其他國家的進度都很好。

貝森特說，隨著90天暫緩期的到期日愈來愈近，將會看到愈來愈多貿易協議；主持人詢問時間點是不是落在7月？貝森特回答說，那是90天暫緩期的到期時間。

關稅 川普

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