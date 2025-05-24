川普警告蘋果 稅率至少25%…不在美生產iPhone就須付重稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普警告，如果蘋果未在美國生產iPhone，該公司將面臨至少25%關稅。路透
美國總統川普警告，如果蘋果未在美國生產iPhone，該公司將面臨至少25%關稅。路透

美國總統川普向蘋果公司祭出威脅，警告如果蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%關稅，盼藉由加強施壓這家科技巨擘，擴大國內生產規模，蘋果股價23日早盤應聲跌2.5%。

川普23日在社群媒體Truth Social表示，很久以前就向蘋果執行長庫克表示，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度或任何其他地區。川普說：「如果情況不是這樣，蘋果必須至少支付美國25%關稅。」

蘋果股價23日早盤跌2.5%，報196.21美元。川普上月揚言對數十個國家祭出高額新關稅後，蘋果市值曾單日蒸發逾3,000億美元。川普能否對個別企業開徵關稅，目前還不得而知。

蘋果每年在美國賣出6,000多萬支iPhone，但在美國沒有智慧手機生產線。庫克本月表示，未來數月在美國銷售的iPhone「大多」會由印度工廠供應。英國金融時報（FT）曾報導，蘋果計劃明年底前讓在美國銷售的iPhone全數在印度生產。蘋果主要供應商鴻海（2317）據傳也將斥資15億美元（新台幣450億元），在清奈郊區興建顯示器模組工廠，藉此在印度擴大生產iPhone。

川普正推動製造業工作機會擴大回流美國，近來頻頻把矛頭指向蘋果，上周抱怨蘋果擴建印度iPhone生產線的計畫，讓他和庫克發生「一點小問題」。川普說：「我們對你很好，過去數年一直對蘋果在中國大陸興建的所有工廠持容忍態度，我們對蘋果在印度設立生產線不感興趣。」

目前蘋果在中國大陸生產大部分iPhone，由於美國缺乏工程與製造人才，即使像蘋果這種滿手現金的公司，從零開始在美國生產iPhone仍是艱鉅任務。蘋果已承諾在美國增聘人力，及未來四年在美國投資5,000億美元。

蘋果曾在川普暫時調降中國大陸商品進口關稅前表示，新關稅可能導致該公司面臨數億美元額外成本，並警告最終影響難以預測。庫克說：「我們不久前意識到一件事，即把雞蛋放在同一個籃子風險太大。」

關稅 川普

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