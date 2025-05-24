川普嗆聲 課歐50%關稅…揚言下月起開徵、引發市場恐懼

美國總統川普23日接連發布兩則貼文，威脅從6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，並揚言若蘋果不在美國生產iPhone，將面臨25%關稅，再度引發投資人的恐懼，也導致全球市場在數周的緩和之後再陷動盪。

道瓊在美股早盤跌逾300點，或0.9%，標普500和那斯達克指數也分別跌1%和1.2%。歐股Stoxx 600指數大跌1.5%。

川普威脅歐盟關稅對市場影響

川普23日在自家社群平台Truth Social上發文表示，由於美國與歐盟的關稅討論毫無進展，將建議從6月起對歐盟課徵50%關稅，「歐盟成立的主要目的就是要占美國貿易上的便宜，因此一直很難對付」，並批評他認為歐盟所設下的「強大貿易壁壘、附加價值稅（VAT）、荒謬的企業罰款、非貨幣貿易壁壘、貨幣操縱，以及對美國企業不公平且不合理的訴訟」，導致美國對歐盟每年貿易逆差超過2.5億美元。

在川普發文之前，歐盟本周稍早剛和美國分享一份重新提出的貿易提案，以嘗試開啟雙方會談。為了迴避川普提出的高額對等關稅，世界各國和貿易區都已爭相設法和川普達成貿易協議。

知情人士表示，歐盟新的提案內容將許多的美國利益都納入考量，包括國際勞權、環境標準、經濟安全，以及逐步降低雙方對非機敏性農業和工業產品的關稅。

同時，歐盟也粗略歸納出雙方可能合作的領域，像是在能源、人工智慧（AI）和數位連結性方面的共同投資和戰略採購。

不過，一些跡象已透露出美方對這項提案並不滿意。美國商務部長盧特尼克21日在美國媒體Axios舉辦的活動上表示，一些貿易談判已證明不可能達成。

盧特尼克說：「像是歐盟，要達成就非常困難，就算德國會樂意達成協議，但它們（指歐盟）不准。」

歐盟也正在為談判結果不盡人意時準備對策。為因應川普的對等關稅，以及對汽車和汽車零件的25%關稅，歐盟已計劃對價值950億歐元（1,070億美元）的美國出口品加徵關稅。

歐盟本月稍早同意把對抗川普25%鋼鋁關稅的另一項報復關稅延後實施90天，以回應川普以同樣天數暫時把對歐盟多數出口品的20%對等關稅降為10%。