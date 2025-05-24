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日本官員赴美談判 溝通關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本首席貿易談判代表赤澤亮正23日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪閣員級貿易談判。同日川普和石破茂也通了電話；日媒解讀此為兩國領袖事前的溝通與協調。

赤澤22日晚間表示：「我們的立場始終未變，強力要求美方重新審視其一系列加徵關稅的措施。我們將以坦誠和建設性的態度進行討論，以期儘快達成互惠協議。」此行他將會晤美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克，但財長貝森特將缺席。讀賣新聞報導，赤澤計劃5月30日再次赴華府會晤貝森特。

日本首相石破茂23日則與川普通話約45分鐘，提及美國的關稅措施，並表示期待兩國閣員級關稅談判，能有建設性的協議，而川普也同意此事。石破茂還說：「我也可能會視狀況親自訪美，直接對話」。石破茂下月將出席在加拿大舉辦的G7領袖峰會，計劃與川普舉行場邊會談。

石破茂也向媒體重申，取消關稅措施的要求不變，且將持續推動投資美國、創造就業作為交換。他還說這次電話會談是應川普提議而進行，但川普並未提及關稅談判的具體細節。

關稅 川普

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