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美股早盤／川普揚言對蘋果、歐盟加徵關稅 道瓊一度跌近500點

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劍指蘋果歐盟！川普再升高關稅威脅 金融市場聞訊震盪

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天再度升高貿易威脅，將矛頭指向智慧手機巨擘蘋果（Apple）及整個歐洲聯盟（EU）。近幾週來因關稅緊張降溫而氣氛有些和緩的全球市場，應聲再陷入動盪。

路透社報導，川普（Donald Trump）揚言對在美國銷售但不是在美國製造的iPhone課徵25%的關稅，他還表示會建議6月1日起對歐盟課徵50%關稅，這將讓歐洲製造商銷往美國的精品、藥品和其他貨品面臨重稅。

金融市場聞訊下跌，美國股市標準普爾500指數期貨盤前挫跌1.5%，道瓊歐洲600指數（Stoxx 600）則是重摔2%。

蘋果盤前交易股價重挫3.5%，其他科技業巨擘的股價也跟跌。川普並未就蘋果的關稅警告提出時間表。

City Index暨Forex.com的分析師拉薩克札達（FawadRazaqzada）在客戶報告中寫道：「所有關於貿易協議的樂觀氣氛在幾分鐘內、甚至是幾秒之內消失殆盡。」

歐盟執委會（European Commission）發言人表示，歐盟負責貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）今天下午將與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通話，在此之前歐盟執委會不予置評。

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