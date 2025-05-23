川普擬對歐盟課徵50%關稅 6月起上路
美國總統川普23日在社群媒體平台「真實社群」上發文，指歐盟在貿易上佔美國的便宜，透過貿易壁壘、增值稅等方式而產生超過2.5億美元的貿易順差，故將於今年6月1日起對歐盟課徵50%的關稅。
川普指出，歐盟成立的主要目的就是在貿易上佔美國便宜，也因此難以對付。歐盟擁有強大的貿易壁壘、增值稅、荒謬的企業罰款、非貨幣的貿易壁壘及操縱貨幣，導致美國每年對歐盟的貿易逆差超過2.5億美元。
川普說這個數字完全無法接受，而與歐盟的磋商也毫無進展，故建議自2025年6月1日起，對歐盟課徵50%關稅；不過，若產品是在美國生製造與生產者，則豁免關稅。
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