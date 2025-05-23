道瓊期指大跌500點 川普轟歐盟談判沒進展：建議6月課50%關稅

美國總統川普23日表示，由於美國與歐盟的關稅討論毫無進展，將建議從6月起對歐盟課徵50%關稅。

川普23日在自家社群平台Truth Social上發文表示：「歐盟成立的主要目的就是要占美國貿易上的便宜，因此一直很難對付。它們強大的貿易壁壘、附加價值稅、荒謬的企業罰款、非貨幣貿易壁壘、貨幣操縱，以及對美國企業不公平且不合理的訴訟等，導致與美國的每年貿易逆差超過2.5億美元，這個數字完全無法接受。我們與它們的討論完全沒有進展！因此，我建議直接對歐盟課50%關稅，並從2025年6月1日開始。如果產品是在美國打造或製造，就不會有任何關稅。感謝各位對此事的關注。」

此文一出，道瓊期指立刻大跌500點，或1.2%，標普500和那斯達克指數期貨也分別大跌1.2%和1.5%。國際油價也跟著走跌，布蘭特原油期貨大跌1.4%，西德州中級原油期貨下跌1.6%。歐股則大跌2%。