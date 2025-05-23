美日第三輪關稅談判前 日相石破與川普通話45分鐘曝「交談內容」

共同社報導，日本首相石破茂23日與美國總統川普進行約45分鐘的電話會談，雙方同意在6月加拿大G7峰會期間安排面對面會晤。兩人皆表示，期待部長級關稅談判展開具建設性的磋商。

石破告訴記者，雙方也一致認為，有必要透過關稅談判，實現「雙贏」的雙邊關係，但日美兩國並未透露進一步細節。

石破表示，此次通話是應川普之邀，在華府新一輪部長級關稅談判之前舉行電話會談。他說：「我表達了希望部長級會議富有成效的期待，川普也表示同意」，並補充道：「我們一致認為，包括經濟安全在內的領域，都需要加強雙邊合作。」

儘管在6月15日至17日於加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）的G7峰會期間舉行會談是一種選項，但石破表示，「根據情況，我可能會親自訪美並直接對話」。

由於擔心對出口導向的日本經濟造成衝擊，東京一直敦促華府重新考慮其關稅政策。石破重申：「要求取消關稅措施的立場不變」，並說明川普未在通話中具體提及談判。

報導指出，川普同時分享最近出訪卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯三國的詳情，石破則對川普的外交努力表示讚賞。

日本首席關稅談判官員赤澤亮正，23日從東京羽田機場啟程前往美國首都華盛頓，將於當地時間23日與美方展開第三輪關稅談判。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）預計出席。