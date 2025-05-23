快訊

特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

美日第三輪貿易談判啟動 赤澤亮正今赴美 力阻7月關稅升級

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本首席貿易談判代表赤澤亮正（右）今（23）日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。圖為他4月30日赴美進行第二輪談判前在東京羽田機場受訪。歐新社
日本首席貿易談判代表赤澤亮正（右）今（23）日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。圖為他4月30日赴美進行第二輪談判前在東京羽田機場受訪。歐新社

日本首席貿易談判代表赤澤亮正今（23）日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。他預計周日（25日）返回日本。

赤澤周四晚間表示：「我們的立場始終未變，強力要求美方重新審視其一系列加徵關稅的措施。我們將以坦誠和建設性的態度進行討論，以期儘快達成互惠協議。」

日本原本被認為最有可能率先與美國達成協議的國家，但如今的進展顯然落後於其他國家，美英已率先談成首份協議，美中也達成關稅休戰。

赤澤表示會議具體安排尚待敲定，包括美方參與會談人員的名單。日媒報導，他預計會晤美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克，但財政部長貝森特將缺席。根據讀賣新聞的報導，赤澤計劃5月30日再次赴華府會晤貝森特。

美國總統川普此前對日本汽車、鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，並實施10%的全面關稅。若雙方未達成貿易協議，全面關稅稅率將於7月初恢復至原先的24%水準。日本首相石破茂強調，日本不會為急於達成協議或接受不解決汽車關稅問題的協定而損害國家利益。

關稅 川普

延伸閱讀

1.5億買永久居留權！美商務部長：川普金卡官網1周內上線

日本農水大臣江藤拓失言丟官 將由小泉進次郎繼任

日本農水大臣失言「沒買過米」 石破茂擬首次更換閣僚

美國商務部長盧特尼克：10%關稅是基本門檻

相關新聞

美方再出招！認定大陸電池材料不公平補貼 將開徵反補貼稅

美國商務部認定，自中國大陸進口的關鍵電池零件存在不公平的補貼，決定將對中國大陸電池材料徵收反補貼稅。

川普傳最快今簽署行政命命提振核能 亞洲核電類股走揚

路透引述知情人士報導，美國總統川普最快將於23日將簽署行政命令，藉由鬆綁對批准核能新反應爐的監管程序並強化燃料供應鏈，推...

美日第三輪貿易談判啟動 赤澤亮正今赴美 力阻7月關稅升級

日本首席貿易談判代表赤澤亮正今（23）日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。他預計周日（25日）返回日本。

川普速報／市場疑慮川普稅改 法界、G7財長會議也出手

美國總統川普的對等關稅政策，掀起全球「川普關稅風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 川普經濟主張連遭三關反制：法界、債市與國際共識浮現裂痕 川普經濟議程正面臨從制度、金融與國際層次的三方壓力。最高法院裁定總統無權任意罷免聯準會理事，明確限制川普若再任總統後干預貨幣政策的空間。市場層面，債券殖利率上揚反映出對川普「美麗稅改」將擴大赤字的恐慌，顯示投資人已開始以資金調配對其政策投下不信任票。

回應黃仁勳談話 白宮：銷陸禁令不鬆綁

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳呼籲放鬆對北京晶片出口限制的談話，白宮高階官員表示，川普政府將繼續努力防止先進的人工...

印度傳7月與美簽貿易協定 盼部分商品完全免關稅

印度多家媒體近日陸續報導，印度和美國可望在7月達成貿易協定第一階段，而印度主要訴求之一，是期待某些特定商品能完全免除26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。