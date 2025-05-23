回應黃仁勳談話 白宮：銷陸禁令不鬆綁

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳呼籲放鬆對北京晶片出口限制的談話，白宮高階官員表示，川普政府將繼續努力防止先進的人工智慧（AI）技術落入中國大陸的手中。

白宮的AI高級政策顧問克里希南（Sriram Krishnan）21日接受彭博電視訪問說： 「我們顯然非常尊重黃仁勳。」他並表示：「我確實認為，兩黨普遍都擔心這些繪圖處理器（GPU）一旦進入中國境內會發生什麼事。」

克里希南表示，川普政府同意黃仁勳的觀點，需要重新審視對其他美國貿易夥伴的限制。川普政府正在撤銷並著手取代拜登時代的人工智慧擴散規則，克里希南批評過去的制度造成了「GPU有與GPU無」的技術斷層。他說：「對於世界其他地區，我們想要美國的AI堆疊從GPU開始到模型，再到頂層的一切。」 「在這一點上，黃仁勳和我的意見一致。」

在這段訪談數小時前，黃仁勳發表迄今為止最強烈的公開談話，反對美國加強對中國大陸的出口限制。他在台北國際電腦展（COMPUTEX）的產業會議上，嚴厲批評這些措施會「失敗」，並敦促美國降低在中國銷售晶片的門檻，以免美國企業將市場拱手讓給華為等競爭對手。黃仁勳向媒體表示，到2026年中國市場的商機有500億美元。

關稅 川普

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