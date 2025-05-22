美對柬馬泰越太陽能加稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者陳昱翔／綜合報導
美國計劃對東南亞太陽能板徵收最高達3,521%的關稅。（路透）
美國計劃對東南亞太陽能板徵收最高達3,521%的關稅。（路透）

美國國際貿易委員會（ITC）20日一致投票通過，認定從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南進口的太陽能產品，威脅美國國內製造商，代表對這四國加徵高關稅料成定局。台灣太陽能業者認為，這是「遲來的正義」，樂觀看待未來台廠迎來轉單商機，重新在國際舞台活躍。

根據美國商務部上個月實際算出的關稅，柬埔寨一些製造商面臨的稅率將高達3,521%，因為該國停止配合美國調查。其它國家和企業的稅率要低得多。越南平均稅率在396%，泰國為375%，馬來西亞則是34%，新稅預料6月開徵。受到較大衝擊的企業包括晶科能源、天合光能、晶澳太陽能等陸廠。

根據彭博新能源財經數據，美國去年從東南亞四國進口約129億美元的太陽能設備，占此類進口總額的77%，隨著東南亞四國太陽能產品輸美遭禁，勢必影響美國再生能源建設，而元晶（6443）、茂迪、聯合再生、安集等台系四大模組廠有望搶吃高達129億美元商機的缺口。

元晶認為，美國去年太陽能裝置安裝量高達50GW（10億瓦），是全球除中國大陸之外第二大市場，先前東南亞四國一直是美國太陽能模組的主要來源，如今東南亞四國將無法再出貨到美國，對台廠確實是一大利多，後續轉單效益值得期待。

不具名的台灣太陽能業高層指出，東南亞四國的稅率超出原先市場預期，最終判決也沒有太多改變，對台廠是「千載一遇」的難得契機，重返國際舞台指日可待。

關稅 川普

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