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美方再出招！認定大陸電池材料不公平補貼 將開徵反補貼稅

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
美國商務部發現，中國大陸電池製造商獲得高達721%的補貼。將予以徵稅。（微博照片）
美國商務部發現，中國大陸電池製造商獲得高達721%的補貼。將予以徵稅。（微博照片）

美國商務部認定，自中國大陸進口的關鍵電池零件存在不公平的補貼，決定將對中國大陸電池材料徵收反補貼稅。

據彭博社報導，美國商務部初步的裁決是針對活性陽極材料供應貿易案的一項里程碑，這種原料是電動車電池的關鍵材料，包括石墨和矽等原料。

中國大陸生產了全球大部份的石墨，據Capstone表示，美國59%的天然石墨進口依賴中國，68%的人造石墨進口依賴中國。美國商務部發現，中國大陸製造商獲得高達721%的補貼。

美國石墨生產商是要求當局行動的請願者之一，製造商要求調查中國大陸的巨額補貼是否透過人為行動壓低價格使其更難競爭。共和黨近期推動的稅收改革計劃預計將取消電動車的消費者抵免，而大幅提升關稅則會進一步提高美國製造商的電動車成本。

美國商務部周二宣布的初步反補貼稅，旨在打擊中國大陸對於相關材料的補貼，針對涉嫌不公平定價的單獨調查也在同步進行中。

這些貿易案件預計將在今年內做出最終裁決，將與美國總統川普對所有貿易夥伴徵收的廣泛關稅，以及計劃對半導體、藥品和其他領域商品徵收的關稅無關。

關稅 川普 北京

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