日韓出口力道都減弱 反映川普關稅措施發威

日本和南韓的最新貿易數據都顯示出口力道減弱，反映美國的關稅措施帶來衝擊。

根據南韓海關今天公布的初步數據，南韓5月首20天的出口總值較去年同期減少2.4%，下滑的幅度高於4月全月經工作日調整後的0.7%降幅。整體進口則減少2.5%，貿易逆差達到3億美元。

5月的初步數據顯示，南韓對美國和中國的出口分別減少14.6%和7.2%，但對台灣和香港的出口則分別增加28.2%和4.5%。

美國總統川普對汽車、鋼鐵和鋁等出口產品徵收25%的關稅，另也針對南韓實施全面性的25%關稅，但該關稅自4月初起暫時降低為10%，為期90天，以便進行談判。美國的關稅措施已衝擊南韓出口，5月頭20天汽車及汽車零件的出口分別下降6.3%和10.7%，鋼鐵產品的對外出口也較去年同期下降了12.1%。不過，半導體維持穩健，出口成長17.3%。

南韓經濟高度依賴出口，因此對川普的貿易政策特別敏感。然而，由於總統大選前的政治不確定性，正妨礙美韓及早達成協議的努力。

同日，日本財務省公布，4月出口比去年同期成長2%，增幅較3月的4%放緩，也低於市場預估的2.5%。4月進口減少2.2%，預測中值為減少4.2%。

根據日本財務省數據，4月日圓兌美元平均匯率為147.7日圓，較上年同期走強2.6%，這對以日圓計價的出口和進口數據造成壓力。

在上月，日本對最大出口目的美國的外銷減少1.8%，對美汽車出口下滑4.8%，反映日圓升值、高階車款出貨減少的影響，也反映川普的25%汽車關稅措施帶來衝擊。不過，半導體零件和糧食帶動整體出口成長。