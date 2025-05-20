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太平洋島國受美國刪援助與關稅衝擊 澳洲允續免關稅

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

南太平洋島國斐濟受美國32%關稅打擊後，澳洲外交部長黃英賢今天在斐濟承諾澳洲會對各太平洋島國維持免關稅。在美國削減全球援助之際，她在演說中也以可靠區域夥伴定位澳洲。

路透社報導，黃英賢（Penny Wong）在位於斐濟首都蘇瓦（Suva）的太平洋地區外交集團「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）總部發表演說時表示，澳洲是區域最大捐助國，也是「可以依靠的夥伴」。

這是黃英賢所屬的中間偏左工黨（Labor Party）在本月澳洲大選贏得連任後，她進行的首場國際演說。黃英賢表示：「過去40年進入澳洲市場的免關稅，曾經幫助太平洋地區繁榮；今天我可以向你們保證，這項作法不會改變。」

斐濟的主要出口品包括瓶裝水、糖和魚類。由於斐濟是太平洋地區交通樞紐，而仰賴援助的太平洋地區位處美國和亞洲之間，具有戰略重要性，因此斐濟過去曾受到華府和北京以安全關係和援助基礎建設拉攏。

另2個太平洋島國萬那杜和人口僅1萬1000的諾魯，也分別遭受美國新徵22%和30%關稅。

而斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2月訪問華府時，曾就美國凍結對外援助一事表達關切。

黃英賢本週也將前往萬那杜和太平洋島國東加進行訪問。她今天說：「太平洋地區正面臨越來越多挑戰，從氣候變遷、全球援助的削減到規則承受壓力。」

黃英賢表示，澳洲已承諾對太平洋島國提供創紀錄的21億澳元（約新台幣406億元）發展援助。「我們了解到全球援助的削減帶來的衝擊，因此已再度將援助開發列為優先要務，每澳元的援助發展資金中就有75澳分會用於支持我們的區域。」

中國目前是太平洋島國間第2大捐助國，並已尋求在區域加強警務關係，這被澳洲視為安全威脅。

關稅 川普

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