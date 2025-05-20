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因應關稅衝擊！泰國延後電子錢包計畫 預算改用於刺激經濟

中央社／ 曼谷20日專電

面對美國關稅政策的不確定性，泰國內閣會議決定將原先要用於電子錢包計畫後續階段的1570億泰銖預算，轉而投資水資源管理、交通運輸與物流以及對中小企業的低利貸款以刺激經濟。

美國總統川普（Donald Trump）美國時間4月2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在4月9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權這項措施暫停實施90天。

泰國擬由副總理兼財政部長皮猜（PichaiChunhavajira）率隊赴美談判，原先預計4月23日在美國華盛頓與美方會談，但談判遭到美方延後，目前還不確定何時才可以開始談判。

泰國內閣會議今天通過原先要用於電子錢包計畫後續階段的1570億泰銖（約新台幣1428億元），轉而投資水資源管理、交通運輸與物流以及對中小企業的低利貸款。內閣會議今天同時通過了2026年財政年度的預算案，預計5月底送交國會辯論。

總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在內閣會議後表示，電子錢包計畫沒有取消，但是政府需要重新檢視預算使用，以盡可能地刺激經濟。

財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，政府會加速在第3季投入資金，因為第3季和第4季經濟表現預計會受到關稅政策的嚴重影響。

由為泰黨（Pheu Thai）領軍的聯合政府提出電子錢包計畫期盼刺激經濟，規劃每位年滿16歲、年收入84萬泰銖以下及存款未超過50萬泰銖的泰國公民，獲得價值1萬泰銖的電子錢包。

電子錢包計畫第1階段在去年9月上路，發放給領有國家福利卡和身障等弱勢族群約1450萬人；第2階段在今年1月上路，發放對象為60歲以上的年長者約300萬人；第3階段原先預計在今年第2季上路，發放對象為16到20歲的公民，約270萬人。

貝東塔昨天主持經濟刺激政策委員會（EconomicStimulus Policy Committee）會議，皮猜會後表示，電子錢包第3階段確定延期，會中決定要把1570億泰銖預算用於水資源管理、大眾運輸、刺激旅遊和促進教育等計畫。

關稅 泰國 川普

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