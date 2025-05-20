對美中談判存觀望態度 美國汽車巨頭通用暫停出口到大陸市場

美中日前宣布關稅戰休兵，雙方互加關稅暫緩90天，讓企業暫時獲得喘息，但企業仍存觀望態度。美國汽車巨頭通用（GM）決定暫停出口到大陸市場，視美中的談判狀況再決定下一步。

路透報導，通用汽車發言人證實， 15日已通知大陸員工和經銷商，銷至大陸的美製車款全數暫停出口，原因是美中經貿談判仍在進行中，只能靜觀其變，將密切關注後續進展，以適時調整因應策略。

通用汽車在大陸經營高檔進口車平台道朗格（The Durant Guild），將高級豪華休旅車Chevrolet Tahoe（太浩）、豪華越野休旅車Yukon（育空）等明星車系引入大陸市場。

通用汽車發言人指出，進口車銷量占通用大陸市場銷量不到千分之一，基於經濟前景未明，公司決定重組道朗格進口業務，並且將持續保持彈性，靈活調整大陸營運布局。

俄羅斯衛星通訊社報導，通用汽車公司還透過與大陸上汽集團的合資企業在大陸銷售汽車。該公司總部位於廣西壯族自治區柳州市。

彭博報導，道朗格進口業務缺席上個月舉行的大陸最大的汽車行業盛會「上海車展」，這可能代表面臨困境。

但隨著中美之間貿易緊張局勢的升級，汽車製造商陷入困境，面臨著實際上阻礙貿易的繁重關稅。在中美於12日同意降低90天的關稅「休戰」之前，從美國進口到大陸的商品面臨超過100%的關稅。美國福特汽車公司上周也宣布，將停止向大陸供應 SUV、皮卡和跑車。