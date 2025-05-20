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北京貿易停火藏伏筆？美媒曝未鬆手稀土管制 專家揭內部「高招」運作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰（右）10日於日內瓦舉行貿易會談。美聯社
美國財政部長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰（右）10日於日內瓦舉行貿易會談。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管中美達成90天貿易停火協議，但根據專家與業界人士，目前尚無跡象顯示北京有意撤除最新稀土出口管制，而且似乎正強化相關執行與監督，以利未來在談判中持續保有籌碼。

美國貿易代表葛里爾12日受訪時，明確表態預期中方解除稀土出口管制措施。

不過，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）關鍵礦產安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）指出，中國並未撤銷管制，而是針對28家美國企業解除整體出口禁令，這些企業多數為航太與國防業者；另也將17家美企從另一份貿易與投資黑名單中剔除。她強調，目前尚不確定北京最終是否會批准對美國軍工企業的出口申請。

巴斯卡蘭認為，中國的出口許可制度已經「固定下來且可能會長期維持」，以利北京在未來談判持續保有籌碼。她補充，若美國反悔，中國可以立刻拒發出口許可。這套制度本身具高度彈性，讓中國可依時局決定要向哪些國家與企業出口稀土及其製品。

多倫多工業諮詢公司Stormcrow Capital董事長海考威（Jon Hykawy）表示，對於葛里爾所說和實際協議內容有所落差「並不意外」，他認為，「中國這些管制措施是為了確保國內戰略資源的優先需求不會短缺。」

新加坡供應鏈公司執行長克魯默（Thomas Kruemmer）指出，中國的稀土管制原就鎖定美國國防產業，不太可能在此讓步。

根據中方新規，出口申請須詳列最終使用者，審查可達45個工作天。克魯默認為中國恐藉機對美方提問刁難，或要求五角大廈授權回應，藉此拖延甚至拒發許可。

這套制度也讓北京得以掌握美方供應鏈的終端流向。美國密蘇里州稀土諮詢公司總裁甘迺迪（James Kennedy）描述，雖仍可取得稀土產品，但須申報最終使用者，形同讓中國掌握下游結構與潛在弱點，「這招很高明，中國就像用放大鏡看得一清二楚」。

數十年來，美國與其他國家在稀土供應上高度依賴中國。此次出口管制也並非中國首度以此施壓。

除稀土外，中國也陸續對其他關鍵礦物實施出口限制，例如鎵、鍺、銻與超硬材料。

巴斯卡蘭提到，中國此次優先對德國車廠福斯核發出口許可，正是有意釋出地緣訊號。「德國正處於地緣政治的風暴中心。美國對德國與中國關係過於友好感到不滿，中國此舉無疑是在對德中關係釋出善意訊號，」她說，「在美中競爭升溫的時代，出口許可制度或將成為北京一項更大的權力工具。」

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