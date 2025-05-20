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日美第三輪關稅談判23日登場 日談判代表重申要求美方取消關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預定出席23日在美國首府華盛頓展開的第3輪美日關稅談判。圖為他4月21日在東京一個國會委員會答詢。法新社
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預定出席23日在美國首府華盛頓展開的第3輪美日關稅談判。圖為他4月21日在東京一個國會委員會答詢。法新社

共同社20日報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正將前往華府，出席預計於23日展開的第3輪美日關稅談判。赤澤表示，東京要求美國取消關稅的立場沒有改變。

路透報導，赤澤在例行記者會上表示，如果這樣做可能損害日方利益，東京將不會急於達成貿易協議。他指出，「美國的一系列關稅，包括對等關稅，以及對汽車、汽車零件、鋼鐵和鋁的關稅，令人遺憾。我們尋求對這些關稅進行審查，也就是說取消的立場沒有改變。」

日本決策者和執政自民黨議員表示，鑑於汽車產業在經濟上的重要性，他們認為，除非美方取消25%的汽車進口關稅，否則與美國達成協議沒有意義。但由於快速達成協議的初步希望落空，《日本經濟新聞》上週報導，日本可能會將要求調整為降低，而非取消美國關稅。

一位知情人士告訴路透，日本正在考慮提出一整套提議以換取美方讓步，可能包括增加美國玉米和大豆進口、造船領域的技術合作以及修改進口汽車的檢驗標準。

根據共同社消息，美國財政部長貝森特預計將缺席本輪談判，日方的談判對象可能是美國貿易代表葛里爾等人。

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