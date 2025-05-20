快訊

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

不是台積電！三星傳搶下Switch 2晶片大單 任天堂轉單原因曝光

「選舉之神」剖析賴總統執政周年：罷免結果受川普政府影響

日美第3輪關稅談判5月23日舉行 爭取豁免目標未變

中央社／ 東京20日專電

美國川普政府實施加徵關稅措施，美日雙邊關稅談判陷入僵局，兩國政府今天敲定將於23日舉行第3輪閣員級談判，日本經濟再生大臣赤澤亮正將再度赴美。

每日新聞報導，赤澤亮正將與美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商。日本政府相關人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預料無法出席此次會議。

為了23日的談判，日美政府19日起在華府展開事務層級協商，雙方也在協調5月再召開一次包含貝森特出席的閣員級會談。

日本首相石破茂昨天在自民黨幹部會議中表示，赤澤預計這星期赴美。赤澤今天上午在首相官邸前受訪時也表示，「正朝這個方向進行日程調整」。

赤澤在內閣會議後記者會上表示，將強烈要求美國重新檢討一系列關稅措施，希望盡可能早日達成對日美雙方都有利的協議。他也強調，對於要求美國政府取消加徵關稅措施，日本政府的立場沒有改變。

上次第2輪談判於2日在美國財政部最大的廳室召開，歷時2小時，貝森特與葛里爾出席，日方由赤澤亮正出席，日本向美方爭取對等關稅豁免，但遭拒絕。

消息人士透露，日本正在考慮一系列方案，以獲得美方讓步，方案包含擴大輸入美國玉米和大豆、造船領域的技術性合作，以及日本調整進口車的檢驗標準。

關稅 貝森特 日本 川普

延伸閱讀

美韓將協商！下周就6領域正式展開討論 南韓爭取免除對等關稅

中美在韓繼續談判 暫停多家美企稀土、投資禁令

美國商務部長盧特尼克：10%關稅是基本門檻

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

相關新聞

美財長：缺乏善意國家 回到高稅率

美國財長貝森特表示，對貿易談判缺乏善意及未採取行動國家，美對其關稅將回到4月2日宣布的稅率，這些國家將收到明示關稅的信函...

川普政府貿易談判大幅讓步大陸 各國對美態度轉硬

中國大陸和美國談判貿易戰休兵時毫無退讓，日本、南韓、印度等國認為應該起而效尤，在貿易談判對川普政府採取較強硬的立場。

關稅衝擊大！專家估標普500最慘恐遭熊噬 摜破4000點

美國總統川普的關稅，對美股影響有多大？資深投資人估計，關稅可能會使美企的每股盈餘銳減30美元，最糟情況下，標普500指數...

美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位

七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議將於本周登場，美日財長有望討論匯率議題，避險基金和長期投資人看好日圓在會議前升值...

美財長警告各國：談判「沒誠意」 關稅恐回解放日水平

彭博(Bloomberg)18日報導，中國領頭抵抗川普總統的高關稅成功，美、中貿易戰休兵90天，已鼓勵日本、歐盟、印度...

川普減稅法案在美國眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

美國總統川普推動的減稅法案因為共和黨內訌對支出削減的爭執而延遲數日，但周日終於闖過預算委員會頭一關，為本周在眾議院表決鋪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。