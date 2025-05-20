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美財長：缺乏善意國家 回到高稅率

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國財長貝森特表示，對貿易談判缺乏善意及未採取行動國家，美對其關稅將回到4月2日宣布的稅率，這些國家將收到明示關稅的信函，他相信各國會帶著善意來談。

貝森特在NBC於18日播映的政論節目「會晤新聞界」上，就美中瑞士會談結果表示，雙方都瞭解現狀如同禁運無法持續，也不想持續在口頭上你來我往，所以彼此降低關稅，現在也已有持續對話的機制。

美國與多國談判，至今僅有英國和中國有貿易框架與短期安排，至於對沒有善意或未見行動的國家會採取何種稅率，貝森特說：「會是4月2日宣布的水準，有些國家會10%，有些國家會較高，協商就如同（美國總統）川普所指，如果不願談，就會回到4月2日宣布的稅率。」他還補充說，也可能進行地區性協議，「也就是說，這是中美洲的費率，這是部分非洲的費率」。

英國金融時報（FT）報導指出，這番語氣較強硬的談話，反映出美方貿易談判進程其實緊張，也與川普先前聲稱「各國爭相與美國談判」的說法形成對比。

貝森特接受CNN訪問時則說，川普的關稅政策看似變幻無常，但實際上這是他的談判技巧。

關稅 川普

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