關稅衝擊大！專家估標普500最慘恐遭熊噬 摜破4000點
美國總統川普的關稅，對美股影響有多大？資深投資人估計，關稅可能會使美企的每股盈餘銳減30美元，最糟情況下，標普500指數恐會跌落熊市。
Cumberland Advisors共同創辦人柯托克（David Kotok）在寄給客戶的電子郵件中，推估關稅會吃掉多少企業獲利。他估計標普500成分股的12個月每股盈餘，將因關稅大減30美元，從當前估計的260美元降至230美元。他用模型將關稅稅率轉化為企業稅率，並假定沒有其他保護主義的政策變化，計算出此一結果。
川普政府與共和黨掌控的國會，力圖下調企業稅，但即便企業稅率從目前的21%下調，每減少一個百分點，只會讓標普500的每股盈餘提高2美元。
柯托克說，要是加徵關稅之際，經濟放緩，可能會讓每股盈餘續跌至200~220美元，屆時標普500將摔到4,000~4,400點之間。
他估計標普500指數的最糟情境是跌破4,000點，相較於近期波段高點16日的5,958.38點，若標普失守4,000點大關，跌幅將逼近33%，落入熊市。從高點回檔20%，即符合技術分析的熊市定義。
另一方面，較溫和的情境下 ，也就是最終關稅稅率符合原本預期的10%，而美國服務業的貿易順差，又僅受輕微報復，屆時標普500將來到接近5,000點，但和16日的5,958.38點相比，仍約跌16%。
但柯托克強調，川普政策轉向，可能會改變走勢，且若出現金融危機，聯準會（Fed）或許會出手干預，改變局面。
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