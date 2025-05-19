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川普關稅衝擊 歐元區今年經濟成長預測下修至0.9%

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導

由於美國總統川普的全面關稅措施引發全球貿易緊張態勢，歐盟今天大幅調降2025年歐元區經濟成長預測，從先前預估的1.3%下修至0.9%。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）表示，由於「全球貿易前景日益疲弱以及貿易政策不確定性攀升」，由20國組成的單一貨幣歐元區的2025年經濟成長率應為0.9%，低於先前預測的1.3%。

歐盟去年11月預估，2026年歐元區經濟成長率為1.6%，現在也下調至1.4%。

負責經濟政策的歐盟執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）談到：「在勞動市場強勁與薪資持續上漲支持下，儘管步調溫和，預期2025年經濟會持續成長。」

歐盟也預估，歐盟最大經濟體德國2025年完全不會成長，和去年預測值0.7%相比顯著縮水。

杜姆布羅夫斯基斯強調：「前景風險仍維持下行趨勢，因此歐盟必須果斷採取行動，提升我們的競爭力。」

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