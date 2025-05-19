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美中較勁關稅 美國黃豆內需與出口轉折處關鍵時刻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國黃豆協會主席卡萊布·拉格蘭(Caleb Ragland)表示，2018年，美國豆農因貿易戰損失多達四分之三的農作物出口額，當時巴西也提高產量以滿足中國大陸需求，競爭對手的市占成長對美國黃豆產業造成無法彌補的長期損害，拉格蘭呼籲美國參議院官員向白宮施壓，要求談判擴大市場准入，美國豆農需要增加貿易，這是美國黃豆產業的命脈。

美國環保署向管理和預算辦公室(OMB)發送的關於可再生能源產量義務的草案中，所提議的生物質柴油產量低於預期，相關產業官員對提案中的用量定為46.5億加侖的傳言提出質疑，該用量低於他們3月向美國環保署建議的52.5億加侖。然而，生物燃料團體已與美國石油學會合作，就更高的混合比率達成協議，而美國環保署也保證提案將達協議的水準，對此，美國國家油籽加工協會(NOPA)也預期黃豆的壓榨量將高達1.9億蒲式耳。

美國農業部在最新發布的《世界農業供需預測》報告下調2024/25年度生物燃料中黃豆用量的預測。不過，該機構預計，在2025/26銷售年度，生物燃料中黃豆油的使用量將會增加；該機構還預測2025/26年度美國黃豆壓榨量為24.9億蒲式耳，由於消耗量增加和豆粕出口增加，該預測數字將比2024/25年度高出7,000萬蒲式耳。

農業諮詢公司AgResource總裁表示，如果美國和大陸無法解決貿易爭端，大陸持續限制美國黃豆進入大陸市場，美國黃豆出口可能下降20%，出口量可能從最初估計的18.65億蒲式耳驟降至15億蒲式耳；相反，如果達成協議，關稅恢復到先前的水平，黃豆價格可能會飆升至每蒲式耳13美元。街口投信表示，關稅貿易不確定性猶存，留意美國黃豆內需與出口變化，此將影響價格走勢。

關稅 川普

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