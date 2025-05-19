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加拿大反對黨領袖批總理悄悄暫停對美關稅 財長駁斥

中央社／ 渥太華18日綜合外電報導

加拿大反對黨領袖博勵治指責總理卡尼「悄悄」暫緩對美國商品徵收報復性關稅，加國財政部長沈潘（Francois-PhilippeChampagne）今天駁斥有關說法。

在4月28日贏得大選的卡尼（Mark Carney）曾矢言要挺身對抗美國總統川普。為了回應美國對加拿大商品課徵關稅，卡尼也對價值數十億美元的美國進口商品祭出報復性關稅。

在競選期間，加拿大宣布暫緩向美國汽車製造商徵收關稅，但條件是必須維持在加拿大的生產與投資。

加拿大官方報「加拿大公報」（Canada Gazette）5月7日概述上述消息，同時宣布暫停對食品、飲料的加工和包裝用品、醫療、製造、國家安全和公共安全產品課稅。

法新社報導，這些措施大多未受關注，直到英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）本週在報告中指出，有如此多的產品類別得到豁免，以致於加拿大對美國的關稅稅率實際上已降至「趨近於零」。

加國反對黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）引述相關報告，批評卡尼「在未告知任何人的情況下，悄悄將對美國的報復性關稅降至『趨近於零』」。

沈潘稱這些說法「不實」。

他在社群平台X上澄清表示：「為了報復美國關稅，加拿大發動史上最大規模的反擊，包括對價值600億美元的終端消費商品徵收關稅，其中70%的關稅仍然有效。」

沈潘的發言人米萊特（Audrey Milette）表示，關稅暫緩實施6個月，是為讓加拿大部分業者「有更多時間調整他們的供應鏈，以減少對美國供應商的依賴」。

她又說，加拿大持續對價值約430億加元的美國商品徵收關稅。

人口4100萬的加拿大，其出口產品有3/4銷往美國。最新就業報告顯示，川普課徵關稅，已經對加拿大經濟造成損害。

關稅 川普

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